Олег Кононов: "Понравилась реакция всех футболистов в эпизоде с Глушаковым"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал попытку нападения одного из фанатов красно-белых на капитана команды Дениса Глушакова.

– Вопрос об инциденте с Глушаковым. Почему никто в "Спартаке" не может понять, что у Глушакова повязку надо отобрать. Может, стоит поменять капитана?

– Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет, значит, она хочет, чтобы этот капитан был тем связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества. Сегодня был такой инцидент, завтра он может быть с другим игроком или работником клуба или тренером. Мы также будем, как вы говорите, вести себя? Или нет?

– Но он же может играть роль в коллективе, но без повязки на руке.

– И фанаты также будут выбегать и говорить, что он не нужен. И мы будем снова об этом говорить. Но я бы не хотел больше говорить об этом. Давайте об игре?

– Но этот эпизод повлиял на ход игру?

– Мне понравилась реакция самих футболистов. Всех.

- Можно ли сказать, что команда потеряла концентрацию после момента? После него было забито два гола.

​- Видите, имело место выбегание болельщика, была провокация со стороны этого парня. Бесследно она не сказалась. Мы пропустили голы после этого инцидента.(Александр Рогулев)

Болельщик попытался напасть на Глушакова. Как это было

