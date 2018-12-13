Олег Кононов: "Не удовлетворен своим стартом в "Спартаке"!"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения в заключительном матче группового турнира Лиги Европы от "Вильярреала" (0:2) впервые после своего назначения был выбит из колеи вопросами журналистов, передает из Вильярреала спецкор "СЭ" Дмитрий Зеленов.

– Начиная с первого тайма, не удались нам первые минуты. Пропустили быстрый гол. Было много ошибок. Но сразу же после гола мы неплохо начали играть. Создали опасные моменты. Хотелось, чтобы забили из выгодных положений. Надо было выигрывать, рисковали. И в первом тайме, и во втором пропускали контратаки. В целом игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и "Вильярреал" показали неплохой футбол. Испанцам улыбнулась удача, и они забили два гола. А мы из выгодных позиций не смогли забить.

– Первая задача, которая была поставлена перед вами, не выполнена. Разбор полетов будет?

– Разбор полетов я буду делать в раздевалке. Что касается руководства, будет встреча по итогам года, и мы все обсудим.

– Вы сказали, этот матч будет финалом для вас. Но нам показалось, футболисты не отдали себя полностью игре.

– Думаю, игроки отдали все силы, которые у них есть. Все силы. Возможно, нам не удались первые минуты, но затем игра была равна.

– Подведите, пожалуйста, итог вашему старту в "Спартаке".

– Ставлю большие задачи. Высокие. Как хотите, так и пишите. Я лично не удовлетворен.

– А своевременно ли вы зашли в "Спартак"? Не стоило ли дождаться зимней паузы? И уверены ли вы, что игроки отдали все силы?

– Я выбрал сам это – про заход в "Спартак" Решение было моментальным. Было предложение – я знаю, на что иду. Доволен тем, какая работа была проведена, какая будет. Кое-что нам удалось в чемпионате. Были на десятом месте, сейчас на четвертом. Шесть очков от первого места. Есть ответный матч в Кубке, впереди два серьезных соревнования. Состояние игроков на данный момент такое! Нужно иметь функциональную подготовку. Психологическую и тактическую. Мы работаем со "Спартаком" совсем недавно. Нам не удалось вместе с игроками достичь того, что хотели.