Олег Кононов: "Масштабной трансферной кампании у "Спартака" не будет"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Вильярреала" (0:2) в 6-м туре группового турнира Лиги Европы рассказал, чего ждать от московского клуба на трансферном рынке. По словам Кононова, новички могут быть до начала зимних сборов "Спартака".

– Что касается трансферных вопросов, то, конечно, они нас определенно волнуют, – сказал Кононов. – Мы идем по мере возможности, или по мере поступления предложений, которые у нас уже есть. Официально скажем тогда, когда будут уже окончательно известны наши приобретения.

Масштабной (трансферной кампании) однозначно никакой не будет, – отметил тренер. – Определенные изменения будут. Но точечные. И, как я сказал, мне бы очень хотелось с большинством футболистов поработать и достичь с ними результатов.

Работа ведется, до сборов каждый тренер хотел бы получить уже готовую команду, поэтому, конечно, я не исключаю, – сказал он. (Дмитрий Зеленов)