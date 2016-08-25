23:40 25 августа | ФУТБОЛ — Лига Европы

Олег Кононов: "Краснодару" было бы очень интересно сыграть с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы"

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Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов на пресс-конференции после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Партизани" (0:0, первый матч – 4:0) заявил, что его команде было бы очень интересно сыграть с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе.

– Безусловно, нам хотелось бы сыграть именно с "Манчестер Юнайтед" в группе, – приводит ТАСС слова Кононова. – Мы уже беседовали насчет того, что было бы неплохо увидеть Краснодаре "Манчестер Юнайтед". И, конечно, было бы интересно сравнить свой уровень с уровнем такой команды, как "МЮ".

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы-2016/17 пройдет в пятницу в Монако.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3567532

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