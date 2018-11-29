Олег Кононов: "Игра "Спартака" меня не устраивает"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от "Рапида" (1:2) в групповом турнире Лиги Европы.

– Мы огорчены тем, что проиграли. Ведя в счете 1:0, пропустили два гола во втором тайме, – сказал Кононов. – Много ошибок при передачах, позиционных, в отборе мяча. Нам бы хотелось, чтобы команда играла выше в атаке и агрессивнее играла на половине поля соперника. Также нам не удалось играть с мячом больше, чем соперник. Хотелось бы также создание голевых моментов, их у нас было слишком мало. Если мы берем ту игру, которую нам хотелось бы, нас не устраивает то, что мы дали "Рапиду" играть с нами на равных. И ребята знают, что нас это не устраивает.

– Почему команда в первом тайме выглядела более-менее внятно, забила гол, а после перерыва все поменялось?

– Мы забили быстрый гол. Хотелось бы видеть, что мы и дальше будем развивать преимущество, но этого не произошло. Нужны были удары, острые передачи. Вы сказали, что в первом тайме внятно играли, а во втором – нет. Но у меня есть вопросы и по первому тайму. На 60-й минуте наши фланги начали играть не так активно, пошли замены. Но подустали и игроки центральной зоны. Я только сейчас начинаю изучать игроков и их функциональное состояние. Опасение были, они и остаются. Если брать всю игру, то она меня не устраивала. То, что мы проиграли, идет от плохой игры. В первую очередь я бы хотел увидеть игру и через нее делать результат. Сегодня игры не было, и результата соответственно тоже нет. (Александр Рогулев)