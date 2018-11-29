Олег Кононов: "Игра была ничейной, "Рапид" нас не уничтожал"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от "Рапида" (1:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

- Как "Спартак" планирует выбираться из подобной ситуации?

- Хотел бы сказать хорошие слова в адрес "Рапида". Команда активно играла все 90 минут, не случайно, что они забили в самой концовке. Что касается нас, то мы играем заключительный матч в Испании, и только победа нам может что-то принести. Сегодня еще посмотрим, как сыграет "Рейнджерс".

- Есть разбалансированность. Если мы играем с давлением, с игрой, где мы чаще вступаем в прессинг и в контрпрессинг, то многое зависит от полузащитников. Если наши фланги и два центральных нападающих совместно выполняют работу и в атаке, и в обороне, тогда нагрузка распределяется поровну. Сегодня так получилось, что мне пришлось делать замены на флангах, потому что Ханни и Мельгарехо были не так активно, как хотелось бы. Мы будем разбирать это. Возможно, сказалось, что мы проводим более интенсивные тренировки, ем ранее, у нас другие требования.

- Не перестроились?

- Да, возможно. Сегодня так сложилось. Мы пропустили два гола после двух моментов, я больше не помню других моментов у своих ворот. Мы хотим видеть более атакующую игру, нам хотелось бы больше остроты у чужих ворот, отсюда должны быть голы. А у нас за второй тайм один момент, когда игрок "Рапида" вынес мяч из пустых ворот.

- Восьмая команда Австрии уничтожает восьмую команду России. Как такое возможно?

- Я бы поспорил на счет "уничтожения". Уничтожения никакого не было. Это футбол, сейчас любая команда может выиграть у любой. Возьмите Лигу чемпионов или Лигу Европы. Это – футбол. Здесь надо играть в такой футбол, который ты хочешь видеть. И не важно, играет против тебя "Барселона" или "Рапид". И над с уважением относиться к любому сопернику.

Игра была ничейной, если брать голевые моменты и ее ход. Возможно, они были чуть активнее, когда мы теряли мячи. Но голевых моментов они не создавали. Этот вопрос интересен в другому. Нужно немного опуститься на землю. Не могу сказать, что между чемпионатами России и Австрии большая пропасть. И что там кто-то гораздо слабее клуба из нашего чемпионата. (Александр Рогулев)

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