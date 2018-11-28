Олег Фоменко: "Контракт с Классоном продлили - клубу стало спокойнее"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против турецкого "Акхисар Беледиеспор" прокомментировал свои ожидания от предстоящей игры, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Также специалист прокомментировал слухи об интересе к Виктору Классону со стороны московского "Спартака", подчеркнув, что после продления контракта с 26-летним шведом "Краснодару" стало спокойнее.

- Состояние абсолютно нормальное, прошло 4 дня после предыдущей игры, - отметил Фоменко. - У кого-то есть микроповреждения, на предматчевой тренировке станет ясно. Ожидаем хорошей содержательной игры, надеюсь, порадуем болельщиков

- Какие сделали выводы по выездному матчу против "Акхисара"?

- Мы понимаем, что это очень хорошая команда. У них очень опасные быстрые атаки, и мы проанализировали, как с этим справляться.

- Матвей Сафонов - уже основной вратарь? И в каком состоянии находятся Синицын и Крицюк?

- Это хорошая головная боль, когда тяжело сделать выбор. Надо будет думать. Все уже здоровы.

- Турецкий клуб - аутсайдер группы. Это на руку "Краснодару"?

- Не думаю, посмотрим в матче. Вряд ли "Акхисар" приехал сюда отдыхать.

- Накануне "Краснодар" продлил контракт с Виктором Классоном. Связан ли этот ход со слухами по поводу интереса к нему со стороны "Спартака"?

- Он хорошо выглядит и играет. В первую очередь, Виктор хочет знать свои перспективы, да и клубу спокойнее.

Матч пройдет в Краснодаре в четверг, 29 ноября. Начало - в 20:55 по московскому времени.

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