15:43 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Олег Долматов: "Моуринью может говорить все, что угодно"

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Сегодня. Ростов-на-Дону. Жозе МОУРИНЬЮ.Жозе Моуринью: "Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле"

Бывший главный тренер "Ростова" Олег Долматов считает, что тренер имеет право критиковать качество поля, если оно ему не нравится. Напомним, что завтра "Ростов" на стадионе "Олимп 2" в рамках 1/8 финала Лиги Европы примет "Манчестер Юнайтед". Главный тренер английского клуба Жозе Моуринью раскритиковал газон в Ростове-на-Дону.

– Мне трудно судить о словах Моуринью, поскольку я не знаю, какой сейчас газон в Ростове. И потом, я не агроном, чтобы судить об этом, – сказал Долматов.

– Имеет ли право тренер критиковать качество поля, если оно ему не нравится?

– Да, думаю, тренер имеет право делать такие заявления. Почему нет? И потом, это же Моуринью. Он может сказать все, что угодно. Он особенный. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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