17:18 | Футбол — Лига Европы

Около тысячи болельщиков поддержат "Рейнджерс" в матче со "Спартаком"

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Около тысячи болельщиков "Рейнджерс" прилетят в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака". Встреча состоится в четверг на "Открытие Арене".

- "Рейнджерс" в Москве поддержат до тысячи болельщиков, - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы шотландского клуба.

После трех туров "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 2 очка. "Рейнджерс" с 5 баллами располагается на 1-й строчке.

Спартак - Рейнджерс

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/europa-league/fbl_match-spartak-reyndzhers-292800/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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