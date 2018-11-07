Около тысячи болельщиков поддержат "Рейнджерс" в матче со "Спартаком"

Около тысячи болельщиков "Рейнджерс" прилетят в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака". Встреча состоится в четверг на "Открытие Арене".

- "Рейнджерс" в Москве поддержат до тысячи болельщиков, - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы шотландского клуба.

После трех туров "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 2 очка. "Рейнджерс" с 5 баллами располагается на 1-й строчке.

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