Около тысячи болельщиков поддержат "Рейнджерс" в матче со "Спартаком"

Около тысячи болельщиков "Рейнджерс" прилетят в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака". Встреча состоится в четверг на "Открытие Арене".
- "Рейнджерс" в Москве поддержат до тысячи болельщиков, - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы шотландского клуба.
После трех туров "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 2 очка. "Рейнджерс" с 5 баллами располагается на 1-й строчке.
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http://www.sport-express.ru/football/europa-league/fbl_match-spartak-reyndzhers-292800/
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