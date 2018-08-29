Около 60 фанатов из Шотландии поддержат "Рейнджерс" в гостевом матче против "Уфы"

Около 60 болельщиков из Шотландии поддержат "Рейнджерс" в гостевом матче с "Уфой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу шотландского клуба. Встреча состоится в четверг на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тысяч зрителей. Первый матч против "Рейнджерс" уфимцы проиграли на выезде со счетом 0:1.

"Футбольный клуб "Рейнджерс" поддержат около 60 болельщиков из Шотландии, - отмечается в сообщении. - Эта цифра основывается на выкупленной гостевой квоте на момент закрытия касс в среду. Не исключено, что болельщиков нашего клуба будет немного больше".