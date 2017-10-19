Около 400 болельщиков поддержат "Локомотив" в матче с "Шерифом"

Около 400 болельщиков "Локомотива" посетят выездной матч железнодорожников против "Шерифа" в 3-м туре группового турнира Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 19 октября, в Тирасполе.

- На матче ожидается 400 болельщиков "Локомотива", при этом был заявлен гостевой сектор на 500 человек, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы железнодорожников. - "Локомотив" сыграет в белой форме, она была заявлена на предматчевом совещании.

Напомним, после двух туров "Локомотив" занимает первое место в группе, набрав 4 очка. У занимающего вторую позицию "Шерифа" 2 балла.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Шериф" - "Локомотива"