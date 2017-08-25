Официальный Твиттер "Зенита" подшутил над "Славией"

"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере в шутливой форме прокомментировал сообщение "Славии", которая обратилась к будущим соперникам по Лиге Европы "Вильярреалу", "Маккаби" и "Астане". Пражане поприветствовали их, сообщив, что клубам предстоит приехать в самый прекрасный город Европы.

В свою очередь сине-бело-голубые спросили чехов о том, уверены ли они в этом утверждении, опубликовав фото вечернего Санкт-Петербурга. В ответ на это "Славия" выразила надежду на то, что клубы сыграют в феврале, а гости увидят дневной свет.

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы