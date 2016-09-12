Оборону "Маккаби" критикуют перед игрой с "Зенитом"

"Маккаби" обеспокоен степенью готовности к матчу группового турнира Лиги Европы с "Зенитом". По словам источника в клубе, команда имеет огромные проблемы в обороне, особенно на левом фланге - там буквально зияют черные дыры.

"Маккаби" также подвергся большой критике со стороны израильской прессы после слабого выступления и упущенной победы во встрече с "Бейтаром" (2:2). Отмечается, что против соперника уровня "Зенита" "Маккаби" ждут серьезные трудности. Добавим, что на домашнем стадионе команда в этом сезоне не проигрывает, однако все оппоненты не дотягивают до уровня российской команды. (Эли ШВИДЛЕР)