Облак не сыграет с "Локомотивом"?

Вратарь "Атлетико" Ян Облак может пропустить матч 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом", утверждает Marca. У 25-летнего словенца проблемы с рукой. В воротах мадридской команды против красно-зеленых может дебютировать Аксель Вернер.

Напомним, ранее дублером Облака был Мигель Анхель Мойя, но в феврале он ушел в "Реал Сосьедад"​.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.