Облак и Годин пропустят матч против "Локомотива"

"Атлетико" на официальном сайте сообщил, что Ян Облак и Диего Годин пропустят первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива". Словенский голкипер не выйдет на поле из-за проблем с большой ягодичной мышцей, уругвайскому защитнику принять участие во встрече помешает гастроэнтерит.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.