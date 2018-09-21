Обамеянг, Банега, Хаверц и Хайрович претендуют на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги Европы

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура группового турнира Лиги Европы. В число претендентов вошли нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший два гола "Ворскле" (4:2), хавбек "Севильи" Эвер Банега, сделавший голевую передачу и оформивший дубль в игре со "Стандардом" (5:1), полузащитник "Байера" Кай Хаферц, забивший дважды в ворота "Лудогорца" (3:2), и хавбек загребского "Динамо" Изет Хайрович​, который два раза поразил ворота "Фенербахче" (4:1). Победитель будет определен голосованием фанатов.