Нойштедтер забил первый гол в сезоне за "Фенербахче"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер забил гол в матче группового турнира Лиги Европы против загребского "Динамо". Игрок сборной России головой замкнул навес с углового, сократив отставание в счете - 1:2.

Для Нойштедтера этот гол стал первым в текущем сезоне. В сезоне-2017/18 он отличился трижды в чемпионате Турции и дважды - в Лиге Европы. Последний мяч он провел в марте этого года.