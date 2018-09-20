23:11 20 сентября | Футбол — Лига Европы

Нойштедтер забил первый гол в сезоне за "Фенербахче"

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Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер забил гол в матче группового турнира Лиги Европы против загребского "Динамо". Игрок сборной России головой замкнул навес с углового, сократив отставание в счете - 1:2. 

Для Нойштедтера этот гол стал первым в текущем сезоне. В сезоне-2017/18 он отличился трижды в чемпионате Турции и дважды - в Лиге Европы. Последний мяч он провел в марте этого года.

Динамо З - Фенербахче

 

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