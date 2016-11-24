18:07 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Нойштедтер - в запасе "Фенербахче" на матч с "Зарей"

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Стали известны составы "Фенербахче" и "Зари" на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Бывший наставник "Зенита" и сборной России Дик Адвокат оставил российского защитника Романа Нойштедтера на скамейке запасных. С первых минут на поле появятся Мартин Шкртел (экс-"Зенит") и Эммануэл Эменике (экс-"Спартак"). Полностью заявки команд выглядят следующим образом: 

"Фенербахче": Волкан Демирел - Шенер Озбайраклы, Шкртел, Кьяр, Али Калдырым - Соуза, Потук, Топал - Эменике, Соу, Волкан Шен. 

Запасные - Фабиану, Озан Туфан, ван Перси, Кейбаши, НОЙШТЕДТЕР, Салих Учан, Стох. 

"Заря": Шевченко, Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь - Гречишных, Чайковский - Караваев, Харатин, Петряк - Кулах. 

Запасные - Левченко, Липартия, Паулинью, Ярмаш, Любенович, Опанасенко, Бонавентуре.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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armi

А кто думал, что Роман будет ведущим игроком основы крепкого клуба??? ДА НИКТО!!!!!!!!! Он нахрен никому не нужен !!!!!!!!!

18:54

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