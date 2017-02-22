18:52 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Нойштедтер - в запасе "Фенербахче" на матч с "Краснодаром"

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Стал известен состав "Фенербахче" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара". Защитник сборной России Роман Нойштедтер начнет встречу на скамейке запасных. Экс-футболист "Зенита" Мартин Шкртел выйдет на поле с первых минут.

Полностью заявка "Фенербахче" выглядит следующим образом: Волкан Демирел - Шенер Эзбайраклы, Кьяр, Шкртел, Кейбаши - Мехмет Топал, Алпер Потук, Соуза - Ленс, ван Перси, Соу; запасные - Фабиану, Али-Калдырым, Озан Туфан, Фернандау, Волкан Шен, ван дер Вил, НОЙШТЕДТЕР. 

Игра начнется в 20.00 по московскому времени. Первый поединок завершился минимальной победой "Краснодара" - 1:0.

Трансляция матча "Фенербахче" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

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