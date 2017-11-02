Нобоа, Шатов и Кокорин - в основе "Зенита" на матч против "Русенборга"

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Русенборга" на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы. В основе сине-бело-голубых выйдут полузащитники Кристиан Нобоа и Олег Шатов.
"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Ригони, Паредес, Нобоа, Ерохин, Шатов, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Иванович, Полоз, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Дзюба.
"Русенборг": Хансен, Хелланд, Региниуссен, Шельвик, Расмуссен, Йенсен, Трондсен, Конрадсен, Адегбенро, Бендтнер, Мелинг.
Запасные: Эстбе, Бьердаль, Герсбах, Леви, Хельмерсен, Ботхейм, Евтович.
Матч "Русенборг" - "Зенит" пройдет сегодня, 2 ноября. Начало - в 23.05 по московскому времени.
Трансляция матча "Русенборг" - "Зенит"