Нобоа, Шатов и Кокорин - в основе "Зенита" на матч против "Русенборга"

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Русенборга" на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы. В основе сине-бело-голубых выйдут полузащитники Кристиан Нобоа и Олег Шатов.

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Ригони, Паредес, Нобоа, Ерохин, Шатов, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Иванович, Полоз, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Дзюба.

"Русенборг": Хансен, Хелланд, Региниуссен, Шельвик, Расмуссен, Йенсен, Трондсен, Конрадсен, Адегбенро, Бендтнер, Мелинг.

Запасные: Эстбе, Бьердаль, Герсбах, Леви, Хельмерсен, Ботхейм, Евтович.

Матч "Русенборг" - "Зенит" пройдет сегодня, 2 ноября. Начало - в 23.05 по московскому времени.

Трансляция матча "Русенборг" - "Зенит"