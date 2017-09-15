Нобоа и Кокорин вошли в символическую сборную по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную первого тура группового этапа Лиги Европы, составленную на основании средних оценок за матчи. В нее вошли 2 представителя "Зенита" - полузащитник Кристиан Нобоа и нападающий Александр Кокорин.

Полностью символическая сборная августа выглядит следующим образом: Эррерин ("Атлетик"), Сакай ("Марсель"), Льоренте ("Реал Сосьедад"), Петтерссон ("Эстерсунд"), Соболь ("Славия"), Кокорин ("Зенит"), Чалханоглу ("Милан"), Нобоа ("Зенит"), Каналес ("Реал Сосьедад"), Адриэн Силва ("Милан"), Балотелли ("Ницца").

Напомним, "Зенит" на выезде обыграл "Вардар" (5:0). Дублем отметился Кокорин, свой первый гол в сезоне с его же передачи забилАртем Дзюба. Точку в поединке поставил дебютный мяч Эмилиано Ригони в составе команды из Санкт-Петербурга.