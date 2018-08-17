06:21 | Футбол — Лига Европы

Николай Валуев: "Высказывания Лукашенко могут стать драйвером для последующих побед "Зенита"


Бывший чемпион мира Николай Валуев поделился мнением о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сказал, что "Зенит" приехал в Минск на первую игру 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Динамо" (0:4) "с распальцовкой"

"Достойно, "Зенитушка". Нам останется только попросить Александра Григорьевича высказываться регулярно. Глядишь, это может стать драйвером для последующих побед "Зенита", - написал Валуев в Твиттере.

Зенит – Динамо Мн
К комментариям
1
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
Материалы других СМИ