Николай Валуев: "Высказывания Лукашенко могут стать драйвером для последующих побед "Зенита"

Бывший чемпион мира Николай Валуев поделился мнением о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сказал, что "Зенит" приехал в Минск на первую игру 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Динамо" (0:4) "с распальцовкой".

"Достойно, "Зенитушка". Нам останется только попросить Александра Григорьевича высказываться регулярно. Глядишь, это может стать драйвером для последующих побед "Зенита", - написал Валуев в Твиттере.