Николай Рассказов: "Мы должны выходить на поле и забывать о том, что пишут в СМИ"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов после поражения от "Рапида"(0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что встреча сразу не заладилась. По его словам, надо забыть это поражение перед встречей чемпионата России с ЦСКА.

– Тяжело было. В первом тайме все сразу пошло не так. Во втором пытались наладить все, но пропустили после углового. Старались отыграться, ушли вперед и пропустили контратаку. В концовке могли забить, но не забили. К сожалению, так получилось.

– Согласны, что в "Спартаке" есть проблема с атакой. Опять могли забить только после стандартов.

– Да, к сожалению, не могли создать много моментов сегодня. Будем разбираться, смотреть, что делать в такой ситуации.

– Впереди ЦСКА, очень важный матч для всех. Успеете восстановиться?

– Самое главное – забыть это поражение. Потому что впереди дерби, очень важный матч. Как и для самой команды после двух поражений, так и для болельщиков. Будем стараться подойти к игре по-максимуму.

– Вам мешает крайне негативный фон вокруг команды?

– Нет, это никак не сказывается. Наша задача – играть. Выходить на поле и забывать об этом. На поле никому это не важно, что пишут в СМИ. Нам это без разницы. Мы выходим на поле, и от нас ждут результат. Мы проиграли два матча, будем идти дальше.

– Тренер злой был в раздевалке?

– Давайте оставим это в раздевалке.

– Насколько верно, что команда в полном составе просила за Глушакова и Ещенко?

– Давайте этот вопрос тоже пропущу. (Александр Рогулев)