Николай Бойлесен: "Локомотив" – большой клуб, который создаст нам проблемы"

Защитник "Копенгагена" Николай Бойлесен рассказал, что он мало знает о соперниках по групповому этапу Лиги Европы. Датчане попали в одну группу с "Локомотивом", "Шерифом" и "Злином".

- Мы расстроены тем, что не попали в Лигу чемпионов, но в Лиге Европы тоже серьезные соперники, это очень сильный турнир, - цитирует пресс-служба клуба Бойлесена. – Я не очень хорошо знаком с соперниками, но "Локомотив" – это большой клуб, у них, безусловно, сильная команда. Они создадут нам проблемы. Также я видел игры "Шерифа" против "Карабаха". Об игре "Злина" мне ничего неизвестно, но мы встречались с чешскими командами, поэтому могу сказать, что у них есть много талантливых футболистов.