Защитник "Зенита" Николас Ломбертс на пресс-конференции перед домашним матчем группового турнира Лиги Европы против АЗ рассказал об амбициях сине-бело-голубых. По словам бельгийского защитника, питерская команда должна ставить себе задачу победить в Лиге Европы.

– "Зенит" давно не играл в Лиге Европы. Как ощущения?

– Мы играли в этом турнире два года назад, когда покинули Лигу чемпионов. Если говорить о наших амбициях, то у нас в Лиге чемпионов стоит задача пройти как можно дальше, а здесь и подавно. Почему бы нам не задуматься о том, чтобы выиграть этот турнир. Мы хотим победить в нем. (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЦИММЕРМАН)