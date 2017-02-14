Николас Ломбертс: "Андерлехт" сейчас на ходу"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс отметил, что "Андерлехт" является одним из самых сильных клубов Бельгии. Напомним, что питерцы встретятся с "Андерлехтом" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Брюсселе 16 февраля.

– "Зениту" не в первый в еврокубках раз достается "Андерлехт".

– Неудивительно – ведь это один из самых больших клубов Бельгии. Но сколько бы раз мы ни встречались, "Зенит" всегда должен считаться фаворитом. Тем более на такой стадии Лиги Европы. Однако в прогнозах на первую игру все же надо быть достаточно осторожными. Мы в этом году еще не проводили официальных матчей, а бельгийский клуб возобновил сезон 22 января. Да и зимний перерыв составил у них всего три недели. За счет второго матча на "Петровском" мы сохраняем стратегическое преимущество.

– Игроки "Зенита" все вместе смотрели недавний матч чемпионата Бельгии "Андерлехт" – "Зюлте-Варегем". Какое впечатление оставил соперник?

– Видно, что он на ходу. В Бельгии сейчас разгар сезона. До конца регулярного чемпионата остается четыре тура. Потом шесть лучших команд образуют группу, которая в два круга разыграет титул и путевки в еврокубки. Терять очки, конечно, будут все, но мне кажется, что за чемпионство сразятся "Брюгге" и "Андерлехт".

В любом случае, наш соперник сейчас на пике формы или близок к нему. Для нас это может обернуться дополнительной сложностью. Что касается игры с "Зюлте-Варегем", то она получилась очень открытой. Соперник "Андерлехта" шел вперед и даже не пытался обороняться. За что и поплатился – 4:2. При этом сам "Андерлехт" показал себя очень быстрой командой.

– Вы смотрели матчи "Андерлехта" и "Ростова" летом прошлого года в предварительном раунде Лиги Чемпионов?

– Да. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ломбертса