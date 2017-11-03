Никлас Бендтнер: "Русенборг" должен был обыгрывать "Зенит"

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер после ничьей с "Зенитом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что команде нужно научиться играть в обороне на сто процентов, чтобы избежать в будущем подобных результатов. Напомним, что норвежская команда по ходу встречи вела в счете 1:0 и упустила победу в концовке матча.

– Если в таком турнире не играть в обороне на все сто процентов, то тебя обязательно накажут, – цитирует VG Бендтнера. – Мы должны были побеждать 1:0. Будем учиться на своих ошибках.