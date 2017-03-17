13:01 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Никита Симонян: "Восхищен "Ростовом"

0
0
0
0
2

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян отметил, что восхищен выступлением "Ростова" в еврокубковом сезоне. Команда вчера проиграла "Манчестер Юнайтед" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершила выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

– Можно и нужно занести эти еврокубки в актив, особенно – "Ростову". Победа над "Баварией", достойная игра с "Манчестером" – лучшими командами мира, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Причем вчера на последней добавленной минуте могли сравнять: закрутил (Кристиан) Нобоа, но спас вратарь. Достойно провела команда еврокубковый сезон, я просто восхищен, что тут говорить.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170317/1117779519.html

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Аксайский дродяга

ну так надо Ростову помогать, а не только восхищатся! а то спонсоров уже год ищут... а их все нет... стыдно, господа из РФС.

13:28

Аксайский дродяга

ну так надо Ростову помогать, а не только восхищаться! а то спонсоров уже год ищут... а их все нет... стыдно, господа из РФС.

13:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...