Никита Симонян: "Восхищен "Ростовом"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян отметил, что восхищен выступлением "Ростова" в еврокубковом сезоне. Команда вчера проиграла "Манчестер Юнайтед" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершила выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

– Можно и нужно занести эти еврокубки в актив, особенно – "Ростову". Победа над "Баварией", достойная игра с "Манчестером" – лучшими командами мира, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Причем вчера на последней добавленной минуте могли сравнять: закрутил (Кристиан) Нобоа, но спас вратарь. Достойно провела команда еврокубковый сезон, я просто восхищен, что тут говорить.