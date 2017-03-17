13:10 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Никита Симонян: "Сельта" справедливо обыграла "Краснодар"

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что победу "Сельты" над "Краснодаром" (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы стоит признать справедливым результатом. Первую встречу также выиграл испанский клуб - 2:1.

- Что касается "Краснодара", тут и результат говорит в пользу "Сельты", да и по качеству, по ведению игры все-таки предпочтение отдается испанскому клубу, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Хотя во внутреннем нашем чемпионате сегодня "Краснодар" в части постановки и ведения игры, контроля над мячом выглядит интереснее многих клубов. А по матчу с "Сельтой" этого не скажешь - в "Сельте" футболисты, которые очень хорошо умеют контролировать мяч, играть как индивидуально, так и коллективно. Так что, в общем, победа "Сельты" справедлива. Сказал бы, что Смолова не хватало в атаке, но тут уже ничего не поделаешь, футбол – такая игра.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170317/1117779635.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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