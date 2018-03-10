Никита Симонян: "Лейпциг" вполне по зубам "Зениту"

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что "Зенит" имеет шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы. Питерский клуб в первом матче 1/8 финала на выезде проиграл "Лейпцигу" (1:2). Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 15 марта.

- После поражения со счетом 1:2 на выезде "Зенит" имеет шансы выиграть со счетом 1:0 или 3:1 дома, - приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. - Я думаю, что вполне по силам "Зениту" "Лейпциг", вполне по зубам. Хотелось бы, чтобы все три клуба (ЦСКА, "Локомотив", "Зенит") наших прошли в четвертьфинал Лиги Европы, но лучшие шансы из всех на выход в следующий раунд у "Зенита".