Никита Корзун: "Сдача матча "Зениту"? Все это бред, пусть пишут"

Полузащитник минского "Динамо" Никита Корзун отметил, что у команды появилось много недоброжелателей после матчей 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" (4:0, 1:8). Он назвал бредом разговоры о том, что белоруская команда могла сдать отвтеную игру питерцам.

- Бред, все это бред. Пусть пишут, - приводит "Прессбол" слова Корзуна. - У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало – людей, начавших очень сильно "переживать" за "Динамо", которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю – это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового.