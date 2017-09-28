"Ницца" при судействе Еськова разгромила "Витесс"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Ницца" обыграла "Витесс" со счетом 3:0. Напомним, что матч, который обслуживала российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым, прерывался во втором тайме на 15 минут из-за поломки освещения на стадионе.

Лига Европы

2-й тур

Группа K

"Ницца" (Франция) – "Витесс" (Голландия) – 3:0 (2:0)

Голы: Плеа, 16 (1:0). Сен-Максимен, 45 (2:0). Плеа, 82 (3:0).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Жалле, Ле Маршан, Суке, Плеа, Сери (Тамез, 73), Козьелло, Лис Мелу, Балотелли (Ганаго, 73), Сен-Максимен (Срарфи, 80).

"Витесс": Пасвер, Бюттнер (Файе, 46), Кашия, Миязга, Дабо, Сереро (Али, 78), Фор, Брюнс, Матавж, Линссен (Маунт, 86), Рашица.

Предупреждения: Балотелли, 25. Сереро, 31.

Судья: Еськов (Москва).