Невероятный дебютный гол Промеса за "Севилью". Видео

Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес забил первый гол за "Севилью" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Акхисара".

Форвард отличился на 35-й минуте встречи в падении через себя.

Промес перешел в "Севилью" 31 августа 2018 года. До этого он выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год.

В составе красно-белых Промес становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

Все о Лиге Европы - здесь