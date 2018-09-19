Нету назвал равной группу "Зенита" в Лиге Европы

Защитник "Зенита" Луиш Нету перед матчем 1-го тура Лиги Европы против "Копенгагена" высказал мнение, что силы всех команд в группе С равны.

– "Зенит" – сильная команда, но силы всех клубов в этой группе равны, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Нету. – "Копенгаген" лидирует в чемпионате Дании, "Славия" и "Бордо" также непростые соперники. Хотим проявить себя и должны начать уже завтра. Хотим продемонстрировать свои лучшие качества в этой игре.

"Копенгаген" – "Зенит": Лига Европы, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)​