22:04 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Нету: "Луческу наладил дисциплину в "Зените"

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Защитник "Зенита" Луиш Нету после игры 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива (2:0) отметил прогресс команды при Мирче Луческу. Кроме того, португалец высказал мнение, что групповой турнир еврокубка для питерцев получился непростым, несмотря на пять побед в пяти играх.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Маккаби" - 2:0. Александр КЕРЖАКОВ забил второй мяч в ворота израильской команды.Кержаков поставил точку. "Зенит" одержал пятую победу в Лиге Европы

– Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном в нашей игре с приходом Луческу?

– Мистеру удалось наладить дисциплину в команде, что положительно сказывается на наших результатах. Он обладает уникальной энергетикой и способен очень хорошо настраивать футболистов перед матчами.

– Это уже пятая победа из шести в группе...

– Предполагалось, что у нас будет простая группа, ведь мало кто знал что-либо, например, о "Дандолке". Однако на деле все оказалось иначе. Я считаю, что Лига Европы для "Зенита" выдалась очень непростой, в том числе и сегодня, ведь напряжение сохранялось до самых последних минут. Впереди последняя игра – с АЗ и мы хотим набрать в ней три очка, чтобы пройти без потерь весь групповой этап турнира. (Артем РЯБОВОЛ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SP2

А португальские защитники знают что такое дисциплина? Игровая дисциплина? ))) Один Бруну Алвеш чего стоит!

22:16

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