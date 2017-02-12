17:06 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Нестор Альбиач: "Спарта" хочет выиграть у "Ростова" обе встречи"

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Нападающий "Спарты" Нестор Альбиач в преддверии матча 1/16 финала против "Ростова" отметил, что для коллектива из Чехии важное значение будет иметь встреча на своем поле. Первая игра команд состоится 16 февраля в Ростове-на-Дону, а ответная пройдет 23 февраля в Праге.

– Смотрел матчи "Ростова" против "Атлетико" и "Баварии", – цитирует Pražský deník Альбиача. – Они играли в пять защитников, плотно насытили центр поля, а в атаке действовали через быстрых нападающих. Мы хотим выиграть у "Ростова" оба матча, но главное – не проиграть в родных стенах, это может сильно помочь.

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