Ненад Крстичич: "Црвена Звезда" приехала в Москву за победой"

Полузащитник "Црвены Звезды" Ненад Крстичич перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА отметил, что в первом матче его команда играла на победу. По его словам, ничья со счетом 0:0 стала хорошим результатом.

- Считаете ли вы ничью в первом матче комфортной перед первой встречей?

- Наши тренеры и до матча с ЦСКА вселяли в нас уверенность перед матчем. Мы понимали, что армейцы сильны и ожидали, что будет тяжело. У них много хороших футболистов. Но дома мы играли на победу. Жаль, что этого не получились. Но и нулевую ничью считаю ничью хорошим результатом, потому что не дали сопернику забить. Мы приехали за победой и очень надеемся забить в Москве.

- Какая атмосфера сейчас в команде, все ли хорошо перед матчем?

- Атмосфера хорошая и такой была с самого начала турнира в этом году. Да, будет холодно на поле, тяжело, но все решится завтра на поле. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)