Немецкие судьи обслужат матч "Уфа" – "Рейнджерс"

УЕФА на официальном сайте объявил о назначении немецкой бригады арбитров во главе с Тобиасом Штилером на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Уфа" – "Рейнджерс". Помогать ему будут Майк Пикель, Кристиан Гиттельманн и Патрик Иттрих.

Первая игра между российской и шотландской командами, состоявшаяся на прошлой неделе, завершилась минимальной победой клуба из Глазго – 1:0.

"Уфа" – "Рейнджерс": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,

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