Немец Штилер обслужит матч "Атлетик" - "Спартак"

Немец Тобиас Штилер будет обслуживать ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак", информирует официальный сайт УЕФА.

Помогать Штилеру будут лайнсмены Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель, дополнительные ассистенты - Патрик Иттрих и Харм Осмерс. Резервным арбитром назначен Кристиан Гиттельманн.

Напомним, что встреча между командами в Москве завершилась победой клуба из Бильбао со счетом 3:1.

Матч "Атлетик" - "Спартак" пройдет в четверг, 22 февраля, в Бильбао и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.