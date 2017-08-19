Немцы рассудят "Краснодар" и "Црвену Звезду", испанцы – "Зенит" и "Утрехт"

Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером будет работать на ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой". Также в состав судейской бригады войдут Ян Зайдель и Кристиан Гиттельман, резервным рефери будет Роберт Кампка.

Главным арбитром матча между "Зенитом" и "Утрехтом", который состоится 24 августа в Санкт-Петербурге, будет Карлос дель Серро Гранде. На бровках помогать ему будут соотечественники Хуан Карлос Юсте Хименес и Абраам Альварес Кантон, а четвертым судьей назначен Сантьяго Хайме Латре.