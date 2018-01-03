Неманья Пейчинович: "Не думал, что снова сыграю на стадионе "Ниццы". Видимо, это судьба"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович, с 2010 по 2014 год выступавший за "Ниццу", в интервью пресс-службе французского клуба выразил уверенность в том, что соперник подойдет к игре с железнодорожниками в 1/16 финала Лиги Европы подготовленным. 30-летний серб признался, что по-прежнему следит за играми бывшей команды.

– Что вы почувствовали, когда на жеребьевке "Локомотиву" досталась "Ницца"?

– Именно этого я и не хотел. Я был тронут. Я провел в Ницце четыре года. Для меня это было особенное чувство. Ко мне подходили и спрашивали, является ли "Ницца" сильным соперником. Этот вопрос возникал, несмотря на то, что Балотелли, Данте и Снайдер известны во всем мире. Впрочем, я получил много сообщений и из Франции. Можно сказать, что меня ждут.

Я не думал, что снова сыграю на "Альянц Ривьере", но, видимо, это судьба.

– Станет ли холод вашим преимуществом во втором матче?

– В это время будет намного холоднее, чем в Ницце, это точно. Но мы посмотрим, насколько. И, в отличие от "Ниццы", для нас это будут первые матчи после перерыва.

– Как часто вы следите за результатами "Ниццы"?

– Я всегда смотрю результаты, постоянно остаюсь на связи с людьми в клубе. Довольно часто я играю в то же время, что и "Ницца", но в среднем я могу посмотреть от 5 до 10 матчей за сезон.

Напомним, первый матч между "Ниццей" и "Локомотивом" состоится во Франции 15 февраля. Ответная игра пройдет в России 22 февраля.