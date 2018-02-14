Неманья Пейчинович: "Матч с "Ниццей" вызывает массу эмоций"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович перед матчем с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы отметил, что встреча против бывшей команды вызывает у него массу эмоций. По его словам, сейчас французский клуб находится в лучшем финансовом положении, чем раньше.

– Матч с "Ниццей" вызывает массу эмоций, - цитирует пресс-служба "Локомотива" Пейчиновича. - У меня осталось здесь много друзей. Но работа есть работа.

– Эта "Ницца" отличается от команды четырехлетней давности?

– Клуб сейчас в лучшем финансовом положении, чем в мое время. "Ницца" купила несколько хороших футболистов. Например, Данте и Балотелли. Эта команда сильнее.

– Готов противостоять Балотелли?

– Балотелли – большая звезда, но есть и другие футболисты, с которыми также будет сложно. Мы готовы к завтрашнему матчу.

Матч "Ницца" – "Локомотив" пройдет 15 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.