Неманья Пейчинович: "Лига Европы - особая мотивация для "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против чешского "Злина" отметил, что железнодорожники готовы к плотному графику игр. По его словам, этот на этот турнир у команды особая мотивация.
- Сейчас команда перестраивается на график с тремя играми за семь-десять дней. Готовы?
- Готовы! На тренировках стало чуть меньше упражнений на "физику" – все-таки надо, чтобы организм успевал восстанавливаться. Надеюсь, что будем свежими на каждую игру. Думаю, тренерский штаб сделает необходимую ротацию.
- Вам нравится такой ритм?
- Во всех ведущих европейских чемпионатах игры идут примерно по такому графику. И мы должны привыкать. Мне очень нравятся матчи через три-четыре дня: это нормальное желание больше играть, а не по шесть-семь дней готовиться к одной встрече.
- Лига Европы – особая мотивация?
- Конечно. Евросцена – это всегда особенное чувство. Ты играешь и знаешь, что на тебя смотрит вся Европа.
- Из тех, кто попался вам в группе Лиги Европы, встречались с кем-то раньше?
- Нет, ни с одной командой я не играл. Но все согласны с тем, что "Локомотив" и "Копенгаген" - фавориты группы. Даже одно очко на выезде против них – хороший результат!
- Какие задачи на домашние матчи?
- Играть только на победу, конечно же.