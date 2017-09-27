Неманья Пейчинович: "Лига Европы - особая мотивация для "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против чешского "Злина" отметил, что железнодорожники готовы к плотному графику игр. По его словам, этот на этот турнир у команды особая мотивация.

- Сейчас команда перестраивается на график с тремя играми за семь-десять дней. Готовы?

- Готовы! На тренировках стало чуть меньше упражнений на "физику" – все-таки надо, чтобы организм успевал восстанавливаться. Надеюсь, что будем свежими на каждую игру. Думаю, тренерский штаб сделает необходимую ротацию.

- Вам нравится такой ритм?

- Во всех ведущих европейских чемпионатах игры идут примерно по такому графику. И мы должны привыкать. Мне очень нравятся матчи через три-четыре дня: это нормальное желание больше играть, а не по шесть-семь дней готовиться к одной встрече.

- Лига Европы – особая мотивация?

- Конечно. Евросцена – это всегда особенное чувство. Ты играешь и знаешь, что на тебя смотрит вся Европа.

- Из тех, кто попался вам в группе Лиги Европы, встречались с кем-то раньше?

- Нет, ни с одной командой я не играл. Но все согласны с тем, что "Локомотив" и "Копенгаген" - фавориты группы. Даже одно очко на выезде против них – хороший результат!

- Какие задачи на домашние матчи?

- Играть только на победу, конечно же.