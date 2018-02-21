Неманья Пейчинович: "Холод? У нас не будет таких проблем, как у "Ниццы"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" считает, что соперник стал сильнее за последние четыре года. Футболист также добавил, что холод не является проблемой для его команды.

– Вы играли за "Ниццу" и в "Локомотив" пришли оттуда. Соперник изменился, и стал ли он сильнее?

– Да, команда стала сильнее. Уже четыре года прошло, когда я играл за нее. Финансовый аспект стал у них лучше, и клуб теперь сильнее.

– Холод – это проблема для вас?

– Думаю, у нас не будет таких проблем, как у "Ниццы". Мы и при минус 17 играли. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" – "Ницца" состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.