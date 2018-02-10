Неманья Пейчинович: "Думаю, "Локомотив" готов и к "Ницце", ко всему сезону"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после товарищеского матча против "Стремсгодсета" (2:2) отметил, что его команда готова к встрече с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы. По словам футболиста, железнодорожникам нужно скорректировать игру в обороне.

– Несколько лет назад "Локомотив" разгромил "Стремсгодсет" 15:0. Сегодня матч получился сложнее.

– Тогда у них был совсем другой состав. За четыре года все изменилось. "Стремсгодсет" сейчас намного сильнее.

– Ничья с норвежцами за неделю до игры с "Ниццей" не вызывает беспокойства?

– Я думаю, мы готовы и к "Ницце", ко всему сезону. Тяжело мотивировать себя на товарищеские матчи. Не стоит переживать из-за результатов на сборах, хотя некоторые моменты еще нужно исправить.

– Что именно нужно корректировать?

– Действия в обороне. Играть нужно компактнее. Нужно больше мотивации и концентрации. В атаке же все хорошо. Сегодня мы забили два красивых гола.

– Впервые за время сборов тренерский штаб не делал замены в перерыве.

– Это показывает, что мы готовы играть по 90 минут.