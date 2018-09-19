Настрой игроков "Спартака" перед вылетом на матч с "Рапидом"

Игроки и тренерский штаб "Спартака" собираются в аэропорту "Шереметьево", откуда команда вылетит в Вену на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида". Среди прошедших на посадку не были замечены капитан команды Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. (Андрей Михайлов)

Джикия тут. Новый капитан?🤔

Глушакова не видно🤷‍♂️ pic.twitter.com/V4Zocj7IRW – Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 19 сентября 2018 г.

Игроки @fcsm_official по одному отправляются в зону посадки. Зе готов к вылету! pic.twitter.com/SN7QNOvWdW – Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 19 сентября 2018 г.

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили Ещенко и Глушаков. По информации "СЭ", оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых.

Кроме того роль капитана в матче с "Рапидом" вместо Глушакова исполнит защитник Георгий Джикия. Скорее всего, повязка сохранится у игрока сборной России и в дальнейшем.

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)