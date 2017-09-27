Наставник "Злина": "Локомотив" является фаворитом группы в Лиге Европы"

Главный тренер "Злина" Богумил Паник в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что подобные игры помогут его команде накопить футбольный опыт. Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что "Злин" в первую очередь силен как команда.

– Абсолютно согласен с оценкой, что наша главная сила – сыгранность. "Локомотив" – безусловный фаворит группы, – цитирует "Р-Спорт" Паника. – Видел матч с "Копенгагеном", именно эти команды будут задавать тон в группе. Мы же из тех, кто попал в Лигу Европы, чтобы накапливать футбольный опыт. Эти матчи помогут нам это сделать.

Напомним, что матч "Локомотив"– "Злин" пройдет в четверг, 28 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Юрий Семин: "Матчи Лиги Европы проходят в очень неудобное время"