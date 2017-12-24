Наставник "Црвены Звезды" Милоевич назван тренером года в Сербии

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич назван лучшим наставником года в Сербии, сообшает официальный сайт национального футбольного союза. Специалист возглавивший команду из Белграда в августе 2017 года, вывел ее в плей-офф еврокубков. "Красно-белые" не выходили в весеннюю стадию международных турниров с 1992 года.

Напомним, что "Црвена Звезда" является соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч между командами состоится 13 февраля в Белграде, ответный будет сыгран в Москве 21 февраля.

Лучшим футболистом года и лучшим игроком сборной был назван вратарь "Партизана" Владимир Стойкович. 34-летний голкипер стал первым в истории Сербии представителем своего амплуа, получившим эту награду.