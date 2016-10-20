Нарушить "проклятье" новых стадионов "Краснодар" не сумел

В последние два сезона четыре российских стадиона дебютировали в еврокубках. И в каждом из этих матчей клубы-хозяева потерпели поражение со счетом 0:1. В сезоне-2015/16 "Рубин" в Казани проиграл "Ливерпулю", а в нынешнем розыгрыше домашние неудачи с тем же счетом постигли "Спартак", ЦСКА и "Краснодар". (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча "Краснодар" - "Шальке"
Первые еврокубковые матчи российских клубов на новых стадионах в последние два года
|
Стадион
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Турнир
|
Стадия
|
Зрители
|
Счет
|
Гол
|
Казань Арена
|
05.11.2015
|
Рубин
|
Ливерпуль
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
41 585
|
0:1
|
Дж.Айб, 52
|
Открытие Арена
|
04.08.2016
|
Спартак
|
АЕК Л
|
ЛЕ
|
3-й от.раунд
|
24 017
|
0:1
|
Тричковски, 89
|
Арена ЦСКА
|
27.09.2016
|
ЦСКА
|
Тоттенхэм
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
26 153
|
0:1
|
Сон Хын Мин, 71
|
Арена Краснодар
|
20.10.2016
|
Краснодар
|
Шальке
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
33 550
|
0:1
|
Коноплянка, 11
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Это была вторая игра на этом стадионе , а в первой игре сборная 4 получила .
22:50