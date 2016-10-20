22:16 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Нарушить "проклятье" новых стадионов "Краснодар" не сумел

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В последние два сезона четыре российских стадиона дебютировали в еврокубках. И в каждом из этих матчей клубы-хозяева потерпели поражение со счетом 0:1. В сезоне-2015/16 "Рубин" в Казани проиграл "Ливерпулю", а в нынешнем розыгрыше домашние неудачи с тем же счетом постигли "Спартак", ЦСКА и "Краснодар". (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Шальке"

Первые еврокубковые матчи российских клубов на новых стадионах в последние два года

Стадион

Дата

Клуб

Соперник

Турнир

Стадия

Зрители

Счет

Гол

Казань Арена

05.11.2015

Рубин

Ливерпуль

ЛЕ

Гр.турнир

41 585

0:1

Дж.Айб, 52

Открытие Арена

04.08.2016

Спартак

АЕК Л

ЛЕ

3-й от.раунд

24 017

0:1

Тричковски, 89

Арена ЦСКА

27.09.2016

ЦСКА

Тоттенхэм

ЛЧ

Гр.турнир

26 153

0:1

Сон Хын Мин, 71

Арена Краснодар

20.10.2016

Краснодар

Шальке

ЛЕ

Гр.турнир

33 550

0:1

Коноплянка, 11
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Это была вторая игра на этом стадионе , а в первой игре сборная 4 получила .

22:50

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