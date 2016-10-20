Нарушить "проклятье" новых стадионов "Краснодар" не сумел

В последние два сезона четыре российских стадиона дебютировали в еврокубках. И в каждом из этих матчей клубы-хозяева потерпели поражение со счетом 0:1. В сезоне-2015/16 "Рубин" в Казани проиграл "Ливерпулю", а в нынешнем розыгрыше домашние неудачи с тем же счетом постигли "Спартак", ЦСКА и "Краснодар". (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Шальке"

Первые еврокубковые матчи российских клубов на новых стадионах в последние два года