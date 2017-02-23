Нарушит ли "Зенит" безрадостную традицию?

Российские клубы восемь раз начинали двухматчевое противостояние в еврокубках с поражения со счетом 0:2 и ни разу после этого не отыгрывали отставание в домашней встрече. "Зенит" в третий раз в своей еврокубковой истории оказался в столь незавидном положении. В предыдущие годы сине-бело-голубые на "Петровском" были близки к отыгрышу и с "Удинезе" и с "Базелем", но в итоге ограничивались всего одним забитым голом. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи российских клубов после гостевого поражения 0:2
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1994/95
|
КУ
|
2-й отб.раунд
|
Текстильщик
|
Нант
|
1:2
|
1995/96
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
Спартак
|
Нант
|
2:2
|
2003/04
|
КУ
|
2-й раунд
|
Торпедо
|
Вильярреал
|
1:0
|
2008/09
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Удинезе
|
1:0
|
2012/13
|
ЛЕ
|
4 отб.раунд
|
Динамо
|
Штутгарт
|
1:1
|
2012/13
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Базель
|
1:0
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Локомотив
|
Фенербахче
|
1:1
Ответные матчи: +3=3-1, мячи 8-6.
Проход наших команд: 0 из 7.
ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, КУ – Кубок УЕФА, КК – Кубок кубков, КИ – Кубок Интертото.
Neuturungal
Уверен, так же будет и в этот раз. По такой игре как в первом тайме счет 1:0 самый справедливый.
22:05
foreverCSKAforever
Будем надеяться, что нет.
20:55