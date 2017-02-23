20:52 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Нарушит ли "Зенит" безрадостную традицию?

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Российские клубы восемь раз начинали двухматчевое противостояние в еврокубках с поражения со счетом 0:2 и ни разу после этого не отыгрывали отставание в домашней встрече. "Зенит" в третий раз в своей еврокубковой истории оказался в столь незавидном положении. В предыдущие годы сине-бело-голубые на "Петровском" были близки к отыгрышу и с "Удинезе" и с "Базелем", но в итоге ограничивались всего одним забитым голом. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи российских клубов после гостевого поражения 0:2

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1994/95

КУ

2-й отб.раунд

Текстильщик

Нант

1:2

1995/96

ЛЧ

1/4 финала

Спартак

Нант

2:2

2003/04

КУ

2-й раунд

Торпедо

Вильярреал

1:0

2008/09

ЛЕ

1/8 финала

Зенит

Удинезе

1:0

2012/13

ЛЕ

4 отб.раунд

Динамо

Штутгарт

1:1

2012/13

ЛЕ

1/8 финала

Зенит

Базель

1:0

2015/16

ЛЕ

1/16 финала

Локомотив

Фенербахче

1:1

Ответные матчи: +3=3-1, мячи 8-6.
Проход наших команд: 0 из 7.
ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы, КУ – Кубок УЕФА, КК – Кубок кубков, КИ – Кубок Интертото.

результаты опроса
38405 чел.
Пройдет ли "Зенит" "Андерлехт" в плей-офф Лиги Европы после поражения со счетом 0:2?
Да
28.9%
Нет
71.1%
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Neuturungal

Уверен, так же будет и в этот раз. По такой игре как в первом тайме счет 1:0 самый справедливый.

22:05

foreverCSKAforever

Будем надеяться, что нет.

20:55

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